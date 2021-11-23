В Сербии произошел взрыв на фабрике по производству противоградных ракет. Фото и видео

В поселке Лештане вблизи столицы Сербии произошел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro. С места ЧП идет густой дым, который виден из нескольких районов Белграда.

Об инциденте сообщило местное издание Danas. Также фото и видео в соцсетях делятся очевидцы. Они отмечают, что взрыв был настолько сильным, что у некоторых местных жителей выбило окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Информации о пострадавших и причинах взрыва на данный момент нет. При этом известно, что во время взрыва на фабрике находилось около 100 рабочих. Как пишет Blic, могут быть погибшие.

По словам репортера издания, к месту инцидента нельзя подойти, потому что дорога возле фабрики полностью перекрыта. Машины скорой помощи возят раненых.

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