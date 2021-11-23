В Сербии произошел взрыв на фабрике по производству противоградных ракет. Фото и видео
В поселке Лештане вблизи столицы Сербии произошел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro. С места ЧП идет густой дым, который виден из нескольких районов Белграда.
Об инциденте сообщило местное издание Danas. Также фото и видео в соцсетях делятся очевидцы. Они отмечают, что взрыв был настолько сильным, что у некоторых местных жителей выбило окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Информации о пострадавших и причинах взрыва на данный момент нет. При этом известно, что во время взрыва на фабрике находилось около 100 рабочих. Как пишет Blic, могут быть погибшие.
По словам репортера издания, к месту инцидента нельзя подойти, потому что дорога возле фабрики полностью перекрыта. Машины скорой помощи возят раненых.
Как сообщалOBOZREVATEL:
21 ноября, во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.
18 ноября в Канаде произошел сильный взрыв на базе канадских вооруженных сил Комокс, в результате которого 10 человек получили ранения. По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа.