В Сенате США заблокировали продажу HIMARS Венгрии, которая препятствует Швеции вступить в НАТО – WP

Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу оружия Венгрии на сумму 735 млн долларов, в том числе 24 систем HIMARS. Таким образом политик пытается надавить на Будапешт, который блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post. Как говорится в статье, сенатор стремится заставить Венгрию дать зеленый свет расширению НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе.

В своем заявлении для издания Риш пояснил, что если Будапешт хочет получить пакет оружия, в который войдут HIMARS, боеприпасы, техническое оборудование и запчасти, он должен одобрить заявку Швеции.

"Уже некоторое время я прямо выражаю венгерскому правительству свою обеспокоенность по поводу его отказа ускорить голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что уже июнь, а этого до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена", – сказал сенатор.

Как известно, продажи партий оружия требуют одобрения главы и ведущих членов комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей, прежде чем Государственный департамент США публично объявит о сделке.

Представитель Госдепа отказался комментировать ситуацию журналистам, заявив, что ведомство не комментирует "незавершенные соглашения по продаже вооружений".

Турция и Венгрия остаются единственными странами Альянса, еще не ратифицировавшими заявку Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле в парламенте Венгрии пообещали ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО во время весенней сессии. Там даже заверили, что "не будут последней страной, которая примет решение".

– Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что РФ не должна победить в Украине, но выступила против военной помощи Киеву со стороны Будапешта и санкций против Москвы.

– Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что РФ можно победить якобы "только в сказке". По его словам, Будапешт будет делать все для "прекращения огня и начала переговоров".