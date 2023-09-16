В Сенат Италии взяли на работу россиянку, открыто поддерживающую войну в Украине: итальянцы протестуют. Фото

Россиянка с пропутинской позицией Ирина Осипова, открыто поддерживающая войну в Украине, получила должность "помощника парламента" в Сенате Италии. Она будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в верхней палате парламента.

Об этом сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Также отмечается, что в перечень ее обязанностей будут входить административные и бухгалтерские функции, в частности, консультирование по базам данных.

В то же время итальянское медиа подчеркивает, что у Осиповой будет доступ к "бухгалтерским данным и досье по всем важным вопросам".

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Глава комиссии при Сенате Паола Бинетти уверяет, что Осипова получила место исключительно благодаря своим личным способностям. Конкурс на эту позицию был объявлен еще в 2019 году и завершился только в июле 2022 года. Отмечается, что во время экзаменов Осипову не спрашивали о политических взглядах, но этого процедура сдачи экзаменов и не предусматривает.

Глава экзаменационной комиссии Паола Бинетти считает, что "это было бы несправедливым вмешательством, которое создало бы очевидную несправедливую дискриминацию". В ответ на вопросы журналистов о возможности трудоустройства в Сенате людей, поддерживающих войну в Украине, она ответила, что "государственному должностному лицу не будет позволено распространять пропаганду".

Как пишут СМИ, Ирина Осипова родилась в Москве в 1988 году и имеет двойное гражданство – российское и итальянское. Ее отец Олег Осипов – бывший глава представительства Россотрудничества в Италии и первый руководитель "Русского дома" в Риме.

Россиянка связана с правыми партиями Италии, участвовала в митингах в поддержку войны в Украине и, вероятно, с 1 ноября может среди прочего получить и доступ к личной переписке итальянских политиков.

Сознательные итальянцы уже создали петицию, чтобы не допустить принятия Осиповой на работу в Сенат. Но она до сих пор не насобирала нужное количество голосов и даже если наберет, неизвестно, поможет ли это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, известный антиукраинскими высказываниями, в разгар полномасштабной войны засветился в Италии. Скандальный политик, которому в 2022 году чудом присвоили звание подполковника, принял участие в качестве штурмана на Ралли ди Рома Капитале.

– Один итальянских журналистов выдал, что контрнаступление ВСУ якобы "не работает". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил, отметив, что украинские защитники прорвут линию обороны, которую российские оккупанты построили более чем за год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

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