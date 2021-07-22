В секторе Газа прогремел мощный взрыв на рынке: есть погибший, много пострадавших. Фото и видео

В четверг, 22 июля, в секторе Газа произошел мощный взрыв на рынке "Аль-Завийя". В происшествии погиб один человек, еще около 10 пострадали.

Как сообщает местное издание The Jerusalem Post, взрыв произошел рано утром. Раненых госпитализировали в больницу Шифа в прибрежном анклаве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Местные власти начали расследовать причину взрыва. В первоначальных сообщениях указывалось, что в секторе Газа взорвался баллон с газом, однако позже эту информацию опровергли.

На кадрах с происшествия видно, что конструкцию здания сильно повредило от взрыва. Облако дыма, которое образовалось над ним, можно было увидеть издалека. На место ЧП прибыли полиция и службы экстренной помощи.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, военные самолеты Израиля нанесли авиаудары по оружейному заводу исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Бомбардировка прошла после полуночи в четверг, 1 июля.