В самом большом городе Южной Африки впервые за 11 лет выпал снег. Фото
На этой неделе жители крупнейшего города Южной Африки Йоханнесбурга были ошеломлены первым за десять лет снегопадом, который превратил город в зимнюю страну чудес. Многие дети впервые в своей жизни увидели снег.
Об этом пишет Reuters и публикует кадры заснеженного южноафриканского города (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
С июня по август в ЮАР "зимнее" время года и в некоторых частях Южной Африки часто выпадает снег в эти месяцы. Но появление его в Йоханнесбурге – редкость. Город последний раз видел снег в августе 2012 года.
На этот раз снегопад, подтвержденный Метеорологической службой Южной Африки в понедельник, 10 июля 2023 года, не ограничился лишь Йоханнесбургом, он накрыл и Восточнокапскую провинцию.
По словам Дженнифер Фитчетт, профессора Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге, последний раз город был свидетелем снегопада в 2012 году, а до этого – в 2007 году. Фитчетт говорит, что такая необычная погода в Йоханнесбурге случается примерно раз в 10 лет.
"Мы не являемся регионом, где много снегопадов, и это отчасти потому, что зимой у нас сухие условия. У нас есть мощная ячейка высокого давления, поэтому зимой у нас нет дождя или его очень мало", — добавила Фитчетт.
Метеорологическая служба Южной Африки объявила предупреждение из-за холодного фронта, обрушивсегося на провинцию Гаутенг, где находится Йоханнесбург, и столицу страны Преторию.
Снег был также замечен в понедельник в угольном поясе в провинции Мпумаланга.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ЮАР в прошлый раз выпал снег в 2021 году. В июле там было побито по меньшей мере 19 температурных рекордов, многие из которых держались более 30 лет.
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