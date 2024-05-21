В Румынии выразили соболезнования народу Ирана после гибели Раиси: ранее в стране падали обломки 'Шахедов'

Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнование "иранскому народу" из-за гибели президента Ирана Ибрагима Раиси. Вертолет, на борту которого кроме Раиси находился также глава МИД Ирана, разбился в Афганистане 19 мая.

Сообщение с соболезнованиями появилось в официальном профиле МИД Румынии в сети Х. Комментаторы пристыдили МИД Румынии, на территории которой падали иранские дроны-камикадзе, за такую поддержку установившегося в Иране кровавого режима.

20 мая в официальном аккаунте МИД Румынии появился твит с соболезнованиями из-за гибели Раиси. Соболезновать румынские дипломаты почему-то решили иранскому народу.

"МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи со смертью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации после вчерашней аварии вертолета", – говорится в сообщении.

Пользователи сети Х этого сообщения не оценили.

"Румыния теперь также поддерживает военных преступников и террористические режмы?", "Выражаете ли вы соболезнования иранцам, которых убило их правительство?", "Стыдно! Иранцы будут помнить всех, кто выразил соболезнования по поводу смерти тереганского мясника", "Вы решились выразить свои соболезнования матери Педжмана Фатехи, Афсане Юсефи, когда Раиси и его друзья убили ее сына?

Исчерпывающе прокомментировал подобные проявления "дипломатии" латвийский политик, депутат Сейма Ричард Колс.

"Все эти соболезнования в связи со смертью иранца Эбрагима Раиси, все эти открытые жесты мнимой доброжелательности – это не дипломатия, и мы не должны позволять людям прятаться за такими терминами. Это гротескная и неискренняя актерская игра, одержимость формой над содержанием. "Тегеранский мясник "не зря получил это прозвище, но чтят память именно Мясника, а не его бесчисленных жертв", – написал он.

Колс напомнил: кроме издевательств над собственным народом иранские власти причастны к боли и страданиям за пределами Ирана.

"Уважаемые союзники и друзья, это шизофрения. Буквально несколько недель назад страны НАТО сбили сотни иранских беспилотников, запущенных на Израиль. Мы боремся с их помощниками в Красном море, чтобы защитить международное судоходство. Иранские беспилотники обрушивают на украинцев смерть и разрушения. Адекватным жестом было бы объявление ЕС о новых санкциях против иранского режима. Это заставляет меня задуматься: будет ли это, когда Путин умрет? К сожалению, я не преувеличиваю", – резюмировал депутат Сейма Латвии

Сама Румыния, к слову, также имела возможность "познакомиться" с иранскими дронами: на территорию страны не единожды залетали "Шахеды", которыми РФ атаковала Украину.

Так, фрагменты беспилотника в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили 28 марта. Это произошло на острове на реке Дунай Грейт-Браила. Местные жители услышали "странные звуки" и сняли на камеру падение дрона. Данных о разрушениях не было.

Еще один случай с падением дрона, которым Россия пыталась атаковать Украину, на территории Румынии фиксировался в декабре.