В Румынии у границы с Украиной снова нашли обломки 'Шахеда'

Минобороны Румынии продолжает поиски фрагментов беспилотников, упавших в конце июля на румынский берег Дуная, когда российские оккупанты атаковали "шахедами" Украину. 20 августа элементы БПЛА обнаружили в уезде Тулча у границы с нашей страной.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. Специалисты провели обследование в районе близ села Периправа, обозначенного как возможная зона поражения элементов беспилотников.

Как уточнили в Минобороны Румынии, это место находится в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без элементов инфраструктуры.

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия вещественные доказательства для проведения экспертизы.

Ведомство также отметило, что в режиме реального времени информировало и информирует союзнические структуры о ситуациях, вызванных российскими атаками.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

Позже, 31 июля, в Румынии обнаружили новые обломки "шахедов", которыми россияне атаковали украинские порты на Дунае. Фрагменты дронов нашли в районе коммуны Чаталкиой в уезде Тулча.

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