В Румынии произошел пожар в COVID-отделении больницы, погибли девять человек. Фото и видео

Утром 1 октября в крупнейшем городе Румынии Констанце произошел пожар в инфекционном отделении муниципальной больницы. Девять пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19, задохнулись угарным газом.

Об этом сообщает издание Digi24. Большинство людей, которые находились внутри клиники, были выведены спасателями через окна, используя пожарные лестницы, однако полиция возбудила уголовное дело по факту массовой смерти больных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уже через несколько часов президент Румынии Клаус Йоханнис публично обратился к родственникам погибших пациентов, выразив свои глубокие соболезнования и признав вину, как государственного лидера.

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"Это несомненно "черная страница" в жизни нашей страны. Трагедия показала все изъяны устаревшей системы здравоохранения, которая не выдержала колоссальной нагрузки и в критический момент показала свою неспособность обезопасить наших граждан", – заявил румынский лидер.

Йоханнис добавил, что он распорядился провести немедленную эвакуацию больных, которые остались без необходимого медицинского досмотра, а также провести тщательное расследование причин возгорания, чтобы в дальнейшем не допустить подобных трагедий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, только на 1 октября 2021 года: