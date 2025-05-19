В Румынии официально разрешили сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство страны – Digi24

В понедельник, 19 мая, в Румынии временный президент Илие Боложан подписал новый важный закон. Он позволяет сбивать беспилотники, незаконно проникшие в воздушное пространство страны.

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Об этом пишет издание Digi24. Отмечается, что этот документ, в частности, расширил полномочия румынской армии.

"Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, если они находятся там незаконно, а также закон о военных миссиях и операциях на территории страны в мирное время", – говорится в сообщении издания.

Что предшествовало

В марте CCR отклонил жалобы AUR, POT и SOS Romania на закон о контроле использования национального воздушного пространства и на закон о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства. Законы были приняты парламентом в феврале 2025 года и обжалованы в CCR AUR, POT и SOS Romania.

26 февраля Сенат принял проект по сбиванию дронов, которые незаконно проникают в воздушное пространство Румынии. Также была согласована законодательная инициатива по контролю за использованием воздушного пространства и та, которая регулирует проведение военных миссий и операций на территории страны в мирное время.

Стоит отметить, что последний раз в Румынии во время атаки войск РФ по Украине поднимали в небо авиацию в ночь на 29 апреля. Причиной стало нарушение румынского воздушного пространства по меньшей мере одним российским дроном.

Напомним, что накануне, 18 мая, в Румынии официально избрали нового президента. Подсчет голосов на втором туре выборов показал победу либерального мэра Бухареста Никушора Дана над кандидатом-националистом, который выступает против ЕС, Джордже Симионом. Однако последний, несмотря на негативные прогнозы, уже успел назвать себя "победителем".

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