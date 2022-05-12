В России заявили о принятии ответных шагов из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В стране-агрессоре России прокомментировали намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. В МИД РФ заявили о принятии ответных шагов и в очередной раз заговорили об якобы угрозах Кремлю.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости". В заявлении МИД говорится, что вступление в Североатлантический альянс станет радикальным изменением внешнеполитического курса стран.

"В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в Североевропейском регионе", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Видео дня

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии в Североатлантический альянс будет "гладким и быстрым", и он "тепло" встретит ее. Членство страны укрепит как западный военно-политический союз, так и ее саму.

Таким образом он прокомментировал заявление властей Финляндии о подаче заявки на вступление в Альянс "без промедления".

Как сообщал OBOZREVATEL, начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции примут участие в заседании Военного комитета НАТО. Встреча состоится 19 мая в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.