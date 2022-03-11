В России заговорили о передаче оружия 'Л/ДНР' и отправке сирийцев на войну против Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 16 тысяч "добровольцев" с Ближнего Востока выразили желание приехать в так называемые "ЛНР" и "ДНР" для участия в войне против Украины. Он также предложил передать пророссийским боевикам средства ПВО и противотанковые ракетные комплексы.

С соответствующим обращение глава оборонного ведомства выступил во время заседания Совбеза РФ. Кремлевский лидер Владимир Путин одобрил идею Шойгу и поручил помочь наемникам добраться "в зону боевых действий".

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", – сказал президент страны-агрессора.

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Отметим, о планах российского руководства отправить на войну сирийских наемников сообщила 6 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на американские правительственные источники. В материале утверждалось, что речь идет о бойцах с опытом ведения боев в городских условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ захватили трофейные документы, которые могут свидетельствовать о подготовке России к войне с НАТО. В частности, в захваченных в боях под Херсоном и Николаевом документах агрессора разработаны брошюры по поводу его вероятного противника, включая США, Турцию, Грецию и другие страны.

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