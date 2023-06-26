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В России впервые показали Шойгу после "бунта" Пригожина: заявили, что посетил "зону СВО". Видео

Дарья Дурова
Мир
1 минута
12,2 т.
В РФ заявили, что Сергей Шойгу посетил оккупантов

В России утром 26 июня, впервые после бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, показали министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу. Пропагандисты утверждают, что он посетил зону преступной так называемой "специальной военной операции" против Украины.

Видео дня

Это первые известия о нем с начала мятежа вечером 23 июня

Полет Шойгу
Полет

В МО страны-агрессора утверждают, что их руководитель посетил "передовой пункт управления "Западной" группировки войск" на войне против Украины. Конкретики о том, где и когда это было, нет.

Шойгу в штабе оккупантов

Дополняется...