В России смертность за последний год стала рекордной со времен Второй мировой: названы причины

За период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в Российской Федерации зафиксировали 2,4 миллиона смертей. Этот показатель стал худшим со времен Второй мировой войны. Одной их главных причин таких показателей стала смертность от COVID-19.

Отмечается, что прежний антирекорд по числу умерших в России был в 2003 году, когда ушло из жизни 2,37 млн человек. Более плачевная ситуация была только во времена Второй мировой войны, когда на 1000 жителей приходилось 30-50 смертей. Об этом сообщает издание "Ведомости".

В период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в РФ на 1000 человек пришлось 16,5 смертей. При этом главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова отмечает, что по итогам года демографические показатели будут значительно хуже.

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Главной причиной, по мнению профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, является коронавирусная инфекция. С октября 2020 по сентябрь 2021 года в России с диагнозом COVID-19 умерло порядка 400 тысяч человек.

Кроме того другие эксперты утверждают, что COVID-19 влиял на смертность и косвенно, ведь значительное число медперсонала перебросили на борьбу с коронавирусом, в то время как лечение других заболеваний стало хуже.

Также специалисты обращают внимание на общее старение населения РФ. Так, в начале 2020 года в России было 32,8 млн человек старше 60 лет, однако уже спустя год эта возрастная группа составила 33,5 млн россиян.

К другим причинам высокой смертности в России относят чрезмерную летнюю жару, употребление наркотиков и алкоголя, а также расстройства психики и нервной системы на фоне пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в нынешнюю волну COVID-19 теряет больше людей, чем Россия, США и Индия вместе взятые.

В тоже время в Национальной академии наук опубликовали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на период с 24 ноября по 7 декабря. Согласно ему, пик смертности от этой болезни в стране пройден. Ученые указывают на эффективность полной вакцинации против COVID-19, которая в предотвращении госпитализаций людей отдельных возрастных групп составляет от 84 до 92%.