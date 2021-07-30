В России полицейский убил 15-летнюю школьницу: их не раз видели вместе, фото

В Самарской области (Россия) полицейского обвиняют в убийстве 15-летней школьницы. Следствие не исключает, что 42-летний мужчина и школьница состояли в интимной связи.

Подозреваемый в убийстве девушки - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности №3 управления МВД России по Самаре, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Правоохранителя уже задержали и решают вопрос об избрании меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)..

Как сообщили в СК, в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области 29 июля было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резанными ранами. В убийстве несовершеннолетней заподозрили полицейского, которого часто видели ранее с жертвой.

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Как написал телеграм-канала Baza, полиция разыскала очевидца происшествия. Это женщина, которая уверяет, что видела полицейского над телом девушки. Тот, якобы прижимал ее к земле, а потом сел в автомобиль и уехал.

В сообщении отмечается, что предполагаемый убийца и его жертва были близки. Однако отношения пары якобы испортились и девушка угрожала, что расскажет всем о их связи.

В свою очередь НТВ рассказало, что подполковника уже допросили и тот сообщил, что случайно сбил школьницу, возвращаясь с рыбалки. Он рассказал, что пытался ее поднять, но прохожие стали кричать и он уехал на машине.

По версии же полиции, подполковник сбил подростка, а затем решил убить, испугавшись, что она все расскажет. После этого мужчина поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил его в воде. Водолазы уже достали прицеп, в котором лежали окровавленные штаны подозреваемого. Нож, которым ее убили, ищут водолазы.

В региональном управлении МВД сообщили, что ведомство назначило служебную проверку в связи со случившимся.

"Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и предстанет перед законом, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, мать подозреваемого подростка в убийстве 6-летней Мирославы Третяк заявила, что во время прогулки его сына Богдана с девочкой с ними находился некий мужчина по имени Максим Б.