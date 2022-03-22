Венедиктова подписала подозрения российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

Топ-пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев теперь получили новый процессуальный статус в открытых против них делах – подозреваемые.

Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она лично подписала подозрения российским журналистам.

"Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны", – отметила Венедиктова.

Она пообещала, что все эти дела, начатые в Украине во время полномасштабного вторжения России, будут доведены до конца как часть борьбы за мирное небо в нашей стране.

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Напомним, что Скабеева и Киселев являются одними из главных рупоров российской антиукраинской пропаганды. Они годами обманывали россиян фейками о Майдане, войне на Донбассе, украинских "фашистах" и "неонацистах", поддерживали насилие со стороны силовиков. Они и сейчас вместе с другими пропагандистами Кремля продолжают это делать, разжигая вражду и оправдывая кровавую войну, которую развязал Путин в Украине.

Добавим, что Министерство культуры и информационной политики Украины месяц назад включило кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офис генерального прокурора объявил о подозрении трем субъектам Российской Федерации на фоне введения военной кампании в Украине. Среди них два высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил страны-агрессора, а также одиозный спикер МИД Мария Захарова.

Кроме того, украинский суд разрешил задержать российского режиссера Никиту Михалкова. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины. По той же причине суд заочно арестовал российского эстрадного певца Олега Газманова.

А популярная российская телеведущая Тина Канделаки, которая поддержала войну России против Украины и политику президента-диктатора Владимира Путина, будет объявлена в международный розыск. Ее назвали одним из главных рупоров пропаганды Кремля.

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