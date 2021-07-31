В России енот забрался в магазин и украл вафли. Видео

В Краснодаре (Россия) дикий енот в поисках еды забрался в один из продмагов. Животное успело полакомится вафлями, когда его на горячем "застукал" владелец торгового заведения и вызвал спасателей.

Как уточняет Telegram-канал Kub Mash, магазин в который пробрался енот, специализируется на продаже алкоголя, а потому в нем не было большого выбора в продуктах. Добычей лесного гостя стала пачка сладостей (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Именно за поеданием сладкого лакомства его и застали в картонной коробке из-под Игристого шампанского. Алкоголь, как отметил нашедший его владелец торговой точки, животное не заинтересовал.

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Доставать лесного гостя из укрытия самостоятельно хозяин алкомаркета не стал, но вызвал сотрудников муниципальной службы спасения.

Спасатели аккуратно достали поедавшего вафли нарушителя и поместили его в картонную коробку. Затем вывезли к лесу и выпустили на свободу.

Поняв, что он свободен, енот быстро выскочил из коробки и убежал к деревьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, енот поразил очевидцев своей выходкой забравшись на высоту девятого этажа. Спрыгнув оттуда животное осталось живым.