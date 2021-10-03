В Риме мощный пожар уничтожил старинный мост, часть конструкций обрушилась. Фото и видео

В столице Италии Риме в ночь с субботы на воскресенье, 3 октября, сгорел старинный 131-метровый "Железный мост". Он был построен еще в 1863 году и сильно пострадал в результате инцидента.

Никто из людей не погиб, о пострадавших также не сообщается. В результате пожара некоторые части конструкций переправы упали в реку Тибр, сообщает Sky TG24 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что обрушился участок моста длиной около семи метров. Основная часть выстояла, однако она могла деформироваться из-за высоких температур. Окончательный масштаб повреждений будет установлен после проведения проверок.

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По неподтвержденной пока информации, пожар мог начаться из-за газовых баллонов, которыми пользовались бездомные. Импровизированный лагерь, в котором живут несколько человек, расположен прямо под мостом.

На месте происшествия работали подразделения чрезвычайников и водолазы. Огонь удалось потушить, однако часть местных жителей остались без света и газа из-за повреждения коммуникаций.

На данный момент мост закрыт и неизвестно, когда он снова начнет функционировать. Это может стать проблемой для горожан, так как разрушенная переправа соединяла ключевые оживленные районы – Маркони и Остиенсе.

Официальное название моста – Ponte dell'Industria (Мост промышленности, индустриальный мост). Его построила бельгийская компания. Основные работы провели в Англии, после чего мост по частям привезли в Италию и собрали в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии произошел пожар в ковидном отделении больницы. В результате инцидента погибли девять человек.