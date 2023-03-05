В Риге с центрального вокзала убрали русское название: фотофакт

На фоне полномасштабной войны, варварски развязанной Россией, по примеру Украины от своего имперского прошлого отказываются и страны Балтии. Так, в столице Латвии Риге со здания центрального вокзала демонтирована вывеска на русском языке.

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Об этом рассказал у себя в Twitter экс-министр экономики Янис Витенбергс. Теперь туристы и гости латвийской столицы будут распознавать объект железнодорожного сообщения, как и полагается: на государственном языке Латвии и международном – английском.

"Сегодня название станции на русском языке - Вокзал - демонтировано со здания Рижского центрального железнодорожного вокзала. Отныне название станции будет на двух языках — латышском и английском", – подписал он фотографии из серии "до и после".

Напомним, что Латвия была оккупирована Красной армией в 1940 году. В 1990 году состоялся окончательный выход из-под гнета СССР, правопреемницей которого стала РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, безумный диктатор Путин подписал закон о недопустимости использования жителями страны иностранных слов. Исключением являются только те, для которых нет аналогов в русском языке. Впрочем, эксперты заявили, что теперь в РФ необходимо изменить названия ряда городов, рек и самой страны, так как они тоже иноязычные.

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