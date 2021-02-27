В ходе расследования событий 6 января может вспыхнуть скандал, последствия которого даже сложно представить. Просто вспомним о том, что в ходе штурма здания Капитолия официально погиб один полицейский и несколько десятков получили травмы разной степени тяжести. Что касается погибшего офицера полиции, то практически сразу после этих событий прессе было сообщено о том, что Брайанн Синник погиб от полученных травм, но кое что в этой истории вызвало подозрения.

Так, стало известно о том, что он погиб не на месте событий, а в больнице. Кроме того, после окончания операции по выдворению мятежников из здания Капитолия, он своим ходом добрался до своего полицейского участка и только там потерял сознание, после чего и был отправлен в больницу, где скончался. Тем не менее, какая именно травма оказалась фатальной, так и не было сказано. По-горячему, речь шла о том, что его травмировал один из мятежников, нанося удары огнетушителем.

Но если это так, то судмедэксперт очень быстро найдет эту причину и в своем заключении укажет, что фатальный удар был нанесен тупым предметом в какую-то часть тела, что причинило какое-то повреждение, приведшее к смерти. Только вот заключения судебно-медицинской экспертизы еще никто не видел и о причинах смерти до сих пор делают предположения, как и в тот день, когда он погиб. Выясняется, что никто не видел выводов экспертов потому, что их до сих пор нет. А ведь прошло уже почти два месяца с момента его гибели.

Отсюда следует, что причиной смерти вряд ли мог быть банальный удар тупым предметом, наподобие огнетушителя. Будь это именно так, то с этим не было бы никаких проблем и более того, с учетом такого количества видеоматериалов, которые отсняты как камерами наблюдения, так и самим погромщиками, уже было бы выдвинуто обвинение конкретному лицу, которое и нанесло полицейскому смертельную травму. Но и этого – тоже нет.

Отсюда следует, что причина смерти оказалась крайне необычной и для того, чтобы ее установить наверняка, недостаточно вскрытия и подробного осмотра тела. Что-то требует специальной экспертизы и судя по тому, что по истечении двух месяцев результатов все еще нет, то экспертиза эта очень специфическая и ее результаты могут стать настолько необычными, что даже до окончательного оформления экспертного заключения, следствие уже должно исходить из предварительных данных, полученных в ходе расследования.

В прессу попала информация о том, что ФБР получила видео, на котором запечатлен момент распыления неизвестного газа, осуществленного одним из атакующих, в сторону группы полицейских, в которую входил и потерпевший Синник. Облако распыленного газа накрыло, по крайней мере, около 15 сотрудников полиции. В общем, заговорщики активно использовали слезоточивый газ, распыляя его в сторону полицейских, но именно в данном случае, это был другой газ.

По неподтвержденным данным, это мог быть газ боевого класса CS. Проще говоря, речь идет о вариации боевого отравляющего вещества и если это было именно так, то многое становится понятно. Например, ясно то, почему экспертиза проводится так долго. Ведь как только будет названа такая причина смерти, то мгновенно встанет вопрос о том, откуда взялась эта отрава и ответ должен быть уже готовым.

Если эти слухи подтвердятся, то вся эпопея со штурмом Капитолия получит совсем другую оценку и все будет выглядеть намного мрачнее, чем это выглядело изначально. В любом случае, становится понятным то, почему расследование событий идет не так быстро, как того можно было бы ожидать. И тут ФБР надо работать действительно очень аккуратно, чтобы вместо трупа фигуранта получить живого подозреваемого. Тем временем, процесс продолжается.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.