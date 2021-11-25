В проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, погибли более 30 человек. Фото и видео

В проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Трагедия произошла недалеко от французского города Кале.

Об этом сообщает La Voix du Nord. Спасти удалось всего двух человек, еще один пропал без вести (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Международной организации по миграции заявили, что это крупнейшая трагедия в Ла-Манше за все время наблюдения за мигрантами, начиная с 2014 года.

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Как уточняет Daily Mail, британский премьер Борис Джонсон сказал, что он потрясен случившимся. Он пообещал сделать все возможное для пресечения деятельности контрабандистов, которые перевозят мигрантов и наживаются на этом.

В свою очередь глава МВД Франции Жерар Дарманен уточнил, что жертвами стал 31 мигрант, в том числе пять женщин и одна девочка. Двух удалось спасти, а еще один считается пропавшим без вести.

Правоохранители задержали четверых человек, которых подозревают в причастности к перевозке мигрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в испанский эксклав Сеута попали около восьми тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, с которым граничит государство. Это количество беженцев стало рекордным.