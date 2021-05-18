В Испанию хлынул рекордный поток мигрантов: тысячи беженцев отправили назад с помощью войск. Фото и видео

За сутки с 17 по 18 мая в испанский эксклав Сеута попали около восьми тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, с которым граничит государство. Это количество беженцев стало рекордным.

Люди целыми семьями, включая детей, вплавь пересекали границу. При этом, по данным El Pais, марокканские пограничники не препятствовали миграции, а власти Марокко были "необычайно пассивны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как пишет The Guardian, в Сеуте увеличили количество патрулей полиции, а также привлекли военных, которые впоследствии применили к мигрантам слезоточивый газ.

Сообщается, что волна миграции может быть связана с тем, что ранее лидеру Западной Сахары разрешили лечиться от COVID-19 в Испании. Это спровоцировало обострение отношений между Мадридом и Рабатом (столица Марокко).

В Министерстве иностранных дел Испании сообщили, что четыре тысячи – половину нелегальных мигрантов – власти вернули обратно в Марокко, пишет Europa Press.

Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma.



El Gobierno de España debe garantizar de inmediato la integridad de nuestras fronteras y coordinar con Marruecos la devolución de los inmigrantes a su país. pic.twitter.com/sTMWtsRliU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области поймали подростка-гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу. Парень заявил, что прибыл из Ленинградской области РФ в поисках лучшей жизни.