В Испанию хлынул рекордный поток мигрантов: тысячи беженцев отправили назад с помощью войск. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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В Испанию хлынул рекордный поток мигрантов: тысячи беженцев отправили назад с помощью войск. Фото и видео

За сутки с 17 по 18 мая в испанский эксклав Сеута попали около восьми тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, с которым граничит государство. Это количество беженцев стало рекордным.

Люди целыми семьями, включая детей, вплавь пересекали границу. При этом, по данным El Pais, марокканские пограничники не препятствовали миграции, а власти Марокко были "необычайно пассивны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мигранты из Марокко.

Как пишет The Guardian, в Сеуте увеличили количество патрулей полиции, а также привлекли военных, которые впоследствии применили к мигрантам слезоточивый газ.

Некоторым мигрантам понадобилась помощь медиков.

Сообщается, что волна миграции может быть связана с тем, что ранее лидеру Западной Сахары разрешили лечиться от COVID-19 в Испании. Это спровоцировало обострение отношений между Мадридом и Рабатом (столица Марокко).

В Министерстве иностранных дел Испании сообщили, что четыре тысячи – половину нелегальных мигрантов – власти вернули обратно в Марокко, пишет Europa Press.

Люди пересекли границу вплавь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области поймали подростка-гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу. Парень заявил, что прибыл из Ленинградской области РФ в поисках лучшей жизни.

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