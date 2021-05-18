В Испанию хлынул рекордный поток мигрантов: тысячи беженцев отправили назад с помощью войск. Фото и видео
За сутки с 17 по 18 мая в испанский эксклав Сеута попали около восьми тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, с которым граничит государство. Это количество беженцев стало рекордным.
Люди целыми семьями, включая детей, вплавь пересекали границу. При этом, по данным El Pais, марокканские пограничники не препятствовали миграции, а власти Марокко были "необычайно пассивны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как пишет The Guardian, в Сеуте увеличили количество патрулей полиции, а также привлекли военных, которые впоследствии применили к мигрантам слезоточивый газ.
Сообщается, что волна миграции может быть связана с тем, что ранее лидеру Западной Сахары разрешили лечиться от COVID-19 в Испании. Это спровоцировало обострение отношений между Мадридом и Рабатом (столица Марокко).
В Министерстве иностранных дел Испании сообщили, что четыре тысячи – половину нелегальных мигрантов – власти вернули обратно в Марокко, пишет Europa Press.
Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma.— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 17, 2021
El Gobierno de España debe garantizar de inmediato la integridad de nuestras fronteras y coordinar con Marruecos la devolución de los inmigrantes a su país. pic.twitter.com/sTMWtsRliU
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