В Праге сторонники России избили мужчину, приняв его за украинца: тот оказался россиянином и от травм ослеп. Фото

Сторонники России еще раз продемонстрировали свое "миролюбие", на этот раз в Праге. В столице Чехии пятеро мужчин совершили нападение на прохожего, которого приняли за украинца: в результате жестокого избиения он ослеп на один глаз.

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Впоследствии выяснилось, что пострадавший на самом деле был россиянином. Об этом сообщает издание Visegrád 24.

"В Праге 5 пророссийских мужчин напали на человека из-за того, что он украинец. Его жестоко избили, и он навсегда ослеп на один глаз. Позже оказалось, что он россиянин", – говорится в сообщении.

Как сообщают чешские СМИ, инцидент произошел еще в декабре. Однако широко известно об этом стало 22 июня, когда подробности избиения мужчины рассказали представители чешской полиции, которые до сих пор разыскивают злоумышленников.

По данным полиции, расправу над "украинцем" они совершили на улице Юнгманнова.

"Над выяснением факта нанесения телесных повреждений из-за национальности потерпевшего работают криминалисты отдела борьбы с экстремизмом и терроризмом полиции. Судя по показаниям потерпевшего, агрессоры решили, что он из Украины", – сказал представитель полиции Ян Данек.

По его словам, нападение было очень жестоким. Жертва получила необратимые последствия для здоровья: мужчина ослеп на один глаз.

Офицеры полиции сохранили записи с камер видеонаблюдения пяти разыскиваемых лиц. Из центра Праги они на такси отправились в направлении Брно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о злоумышленниках, призывают обращаться на горячую линию по номеру 158.

Полиция квалифицировала избиение иностранца как хулиганство и нападение. За это нападающим грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Германии бойфренд застрелил украинку, которая с дочерью сбежала от войны. С 50-летним немцем 39-летняя Юлия встречалась: они даже начали жить вместе.

На суде убийца заявил о "случайности". Правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.