В Португалии из-за аварии на винодельне улицу затопило вином. Видео

В Португалии взорвались два резервуара на ликеро-водочном заводе, что привело к затоплению вином улиц в городе Анадии. Инцидент произошел в 10:36 в это воскресенье, 10 сентября.

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Об этом сообщает ZAP. Также соответствующими видео в соцсетях делятся местные жители.

На них видно, как по склону одной из городских улиц несется бурный поток вина, в результате чего она превратилась в настоящую реку.

Вина было так много, что люди опасались экологической катастрофы. Вследствие инцидента никто не пострадал. Причины аварии выясняют компетентные органы.

Компания, ответственная за разлив, не только взяла на себя ответственность за ущерб, причиненный жителям, но и задействовала рабочих и технику для очистки улиц при поддержке городского совета и спасателей.

"Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений, и располагаем бригадами, готовыми сделать это немедленно. Мы стремимся разрешить эту ситуацию как можно быстрее", – говорится в сообщении компании.

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