В Польше заявили о подготовке исторического события в отношениях с Украиной

К июнь-июлю этого года Украина и Польша совместно подготовят важное историческое событие, направленное на исправление политических ошибок прошлого. Оно необходимо для отмены межнациональных разногласий, которые кремлевская пропаганда продолжает использовать, чтобы посеять раздрай между нашими государствами сегодня.

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Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил представитель польской политической элиты Мирослав Чех. Он заметил, что анонсированное событие может готовиться в трехстороннем формате, где третьей страной выступит Литва

"Есть попытки России играть на исторических разногласиях или исторической памяти поляков и украинцев. Речь идет о Волынской трагедии, которой в июле будет отмечаться 80-летие. Заявление президента Дуды говорит о том, что поляки и украинцы не дадут себя разделить", – указал он.

Напомним, что во время последнего визита президента Зеленского в Варшаву, он заручился поддержкой Польши. Глава государства Анджей Дуда анонсировал новую партию военной помощь, которая необходима Украине не только в рамках обороны суверенитета государства, но и для будущих контрнаступательных операций.

"Польша передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29", – обозначил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша временно прекратит закупку украинского зерна – там утверждают, что из-за его импорта в самой стране начались проблемы с ценами. При этом, по словам министра сельского хозяйства соседней страны Роберта Телуса, инициатором такого решения стал именно Киев.