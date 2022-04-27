В Польше заявили о готовности принять на лечение раненых и больных из Мариуполя

В Польше заявили о готовности принять на лечение раненых и пострадавших украинцев. Речь идет о гражданах, которые сейчас находятся в осажденном Мариуполе.

Об этом заявил госсекретарь Канцелярии президента Якуб Кумоч. По его словам, такое предложение выдвинул глава государства Анджей Дуда во время беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Польша поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и готова принять раненых и нуждающихся в лечении. Предложение было предварительно согласовано с правительством", – сказано в сообщении.

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Отметим, накануне стало известно, что глава Кремля Владимир Путин согласился на участие ООН в эвакуации населения Мариуполя. К проведению гуманитарных мероприятий с комбината "Азовсталь" будет привлечен "Красный Крест".

Напомним, ранее военный медик полка "Азов" показал шокирующие фото из Мариуполя. Там врачи вынуждены оперировать защитников круглосуточно в ужасающих условиях и практически без медикаментов и перевязочных материалов.