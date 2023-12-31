В Польше заверили, что Путин не нападет на НАТО, потому что 'он не сумасшедший'

В Польше считают, что российский диктатор Владимир Путин не решится атаковать страны, которые являются членами Североатлантического альянса, в частности, речь идет о странах Балтии. Президент страны-агрессора не пойдет на такой шаг, потому что "он не сумасшедший".

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Соответствующее заявление в эфире "Еспресо" сделал государственный секретарь Министерства обороны Польши Павел Залевский. Он отметил, что диктатор не будет рисковать, учитывая, что военное присутствие НАТО на восточном фланге растет и будет усиливаться в дальнейшем.

"Оно не усиливается таким провокационным способом, здесь речь не идет о том, чтобы Путин или кто-то из его придворных имел аргументы для тезиса, что НАТО хочет атаковать. НАТО показывает, что будет защищать каждый клочок земли страны, которая принадлежит к НАТО и здесь нет никаких сомнений, никто не может сомневаться. В этом заключается вся логика этого союза и тех обязательств. Поэтому атака России на страны НАТО невозможна", – добавил Залевский.

По его словам, Путин является своего рода рациональным политиком, однако он допускает ошибки. Одним из них было нападение России на Украину.

"Эта ошибка стала возможной из-за ложных данных, которые он получил. К сожалению, так бывает, что диктаторы, а Путин им является, получают ложные данные от своих людей и не имеют возможности проверки этих данных, потому что создали такую систему. Но он не является сумасшедшим и не рискнет атаковать территорию НАТО", – заявил Залевский.

Он добавил, что Запад должен сделать все, чтобы Россия не выиграла войну против Украины, а наша страна смогла защититься от российской агрессии и стать частью Запада. "Этого хотят украинцы и это часть украинской идентичности. Это нельзя победить и Путин этого не победит", – резюмировал государственный секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 29 декабря, в разгар массированной воздушной атаки РФ на Украину, в воздушное пространство Польши залетел неизвестный объект. Впоследствии в польском генштабе заявили, что это была российская ракета.

– В Варшаве потребовали от Москвы объяснений этого инцидента и призвали к "прекращению такой деятельности".

– Позже стало известно, что залетевшая в Польшу российская ракета не падала и не взрывалась на польской территории. На это указывают результаты поиска снаряда и его обломков.

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