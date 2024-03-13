В Польше задержаны двое журналистов с Волыни, которые снимали торговлю страны с Россией: их депортировали

Польские правоохранители на территории Польши задержали двух журналистов с Волыни. Они готовили материал о торговле между Польшей и РФ и фиксировали пересечение грузовым транспортом польско-российской границы в районе Калининградской области РФ.

Польские полицейские депортировали украинских журналистов, предварительно удалив снятый ими материал, конфисковав редакционную технику и противоправно отказав в праве связаться с украинским консулом. Подробности сообщает ИА "Район.ин.юа", в редакции которого работают задержанные журналисты.

"Редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша. По состоянию на вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Редакция "Район.in.ua" обращается к органам государственной власти Украины и Польши с просьбой должным образом отреагировать на этот инцидент", – говорится в сообщении издания.

Задержанные журналисты выполняли редакционную задачу: исследовали тему грузоперевозок между Польшей и Россией. В Польшу они прибыли для оценки грузопотока и для того, чтобы выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы – польский или российский. Также журналисты планировали пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.

Интересно, что, судя по тому, что увидели журналисты на границе с Калининградской областью, польским "фермерам", блокирующим пункты пропуска между Польшей и Украиной, заявляя, что украинские товары нарушают их интересы, торговля с РФ совсем не мешает.

"Район.Закордон" поехал на север Польши, к границе с Калининградской областью РФ, чтобы увидеть, как через Польшу в Европу до сих пор идут газ и зерно из России. Ни одного блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД – Российской железной дороги", – отметил один из журналистов, Юрий Конкевич.

Вскоре украинским журналистам пришлось прекратить расследование. Как рассказали в "Район.ин.юа", около 13 часов дня 7 марта в польском городе Браневе Конкевича и Пилюка задержали польские полицейские. Силовиков, вспоминают задержанные, было 5 либо 6.

Польские правоохранители после задержания отобрали личное имущество журналистов: два смартфона, два фотоаппарата, личный MacBook, карты памяти, микрофоны, павербанки и даже селфи-палки.

"Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, угрожающими национальной безопасности Польши, и выдворило", – рассказал Конкевич.

Кроме того, сотрудники полиции обыскали автомобиль без согласия журналистов. Из рюкзака, который был в автомобиле, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи.

Большинство зафиксированных доказательств – фото и видео – сотрудники польской полиции, утверждают депортированные журналисты, удалили на месте задержания.

"Причиной задержания сотрудники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно – российские вагоны со сжиженным газом", – отметили в издании, где работают задержанные.

Там также добавили, что польские полицейские ничем не объяснили причины, по которым не позволили задержанным журналистам связаться ни с консулом, ни с редакцией, ни с родственниками.

"Редакция сейчас самостоятельно начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и составляет материальную ценность, отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность Информационного агентства "Район.ін.юа", – заявил директор информагентства Игорь Денисевич.

Ранее поляки задержали украинского журналиста Михаила Ткача на границе с Беларусью. Он снимал материал о торговле Польши с Россией и Беларусью, в частности, о поставках российской сельхозпродукции в Польшу транзитом через Беларусь.

Напомним, по состоянию на 13 марта на границе Украины и Польши началась блокада всех грузовых пунктов пропуска. С этого дня польские фермеры расширили блокаду границы на пункт пропуска "Корчевая – Краковец", который был временно разблокирован 9 марта.

Забастовка снова охватила все шесть грузовых пунктов пропуска: кроме "Корчевой - Краковца", также продолжается блокада пунктов "Дорогуск - Ягодин", "Зосин - Устилуг", "Долгобычув - Угринов", "Гребенное - Рава-Русская", "Медика" - "Шегини".

Свои акции, периодически сопровождающиеся порчей украинских грузовиков и вагонов с зерном, так называемые "фермеры" аргументируют требованиями полностью закрыть границу с Украиной для продовольствия и окончательно отказаться от "зеленого курса" Европейского Союза.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эти требования неприемлемыми. А 9 марта он провел встречу с польскими фермерами, которая, однако, оказалась безрезультатной.

Тем временем посол Украины в Польше Василий Зварыч эмоционально обратился к фермерам с призывом прекратить блокаду. По его словам, Украина уже потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд. грн. Это наносит серьезный удар не только украинской экономике, но и обороне страны, а значит также угрожает и безопасности Польши. Такая ситуация выгодна исключительно стране-агрессору России, а потому пора польским фермерам перестать подвергаться пропаганде и наконец разблокировать границу.