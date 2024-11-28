В Польше задержан гражданин Германии за нелегальную торговлю с Россией: какое наказание ему грозит

Сотрудники Агентства внутренней безопасности арестовали гражданина Германии, продававшего станки, поставляемые на заводы РФ. Задержание произошло 20 ноября в Любушском воеводстве.

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Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский, передает издание Wprost.

В ходе расследования, проведенного под наблюдением районной прокуратуры в Гожуве-Велькопольском, было установлено, что действия мужчины нарушили положения Закона от 29 ноября 2000 года о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для национальной безопасности и поддержания международного мира и безопасности.

"Гражданин Германии торговал специализированными машинами, используемыми в технологической отрасли, которые через его компанию незаконно поставлялись на российские военные заводы, производящие вооружение", – сообщается в заявлении Агентства внутренней безопасности.

Мужчина признал свою вину и добровольно согласился понести наказание. За совершенные действия гражданину Германии грозит до 10 лет лишения свободы. Также ему может быть назначен финансовый штраф в размере до 200 000 злотых.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Германии приговорил 56-летнего жителя Баден-Вюртемберг к семи годам лишения свободы за нарушение санкций в отношении России, введенных из-за агрессии в отношении Украины. Он снабжал РФ станками для производства снайперских винтовок и другого оружия.

Отмечается, что директора компании Ули С. арестовали в августе 2023 года, а в ноябре ему предъявили обвинение, но свою вину мужчина так и не признал. Несмотря на это, суд объявил его виновным в нарушении закона о внешней торговле и платежах по нескольким эпизодам.

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