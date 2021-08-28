В Польше задержали украинца, который угнал авто, разбил его и сдал на металлолом

В районе Варшавы Жолибож (Польша) 22-летний украинец угнал автомобиль у гражданина Узбекистана. Последний выставил транспортное средство на продажу. При осмотре машины, украинец завладел ключами и угнал авто, не заплатив.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. Отмечается, что происшествие случилось в мае 2021 года. После угона авто пострадавший обратился к правоохранителям.

Угонщика авто искали несколько месяцев. Сотрудники полиции оперативные мероприятия по нахождению украинца. Было установлено, что он после угона авто разбил его и продал на металлолом.

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Украинца задержали и поместили под стражу. Установлено, что задержанный уже ранее обвинялся в угоне авто. В Польше за совершенное преступление ему грозит тюремный срок до 5 лет.

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