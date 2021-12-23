В Польше внезапно умер 34-летний участник 'Танцев со звездами': он был родом из Украины. Фото

В Польше умер 34-летний актер и танцовщик родом из Украины Жора Королев. В этой стране он жил 18 лет, участвовал в шоу "Танцы со звездами" и снимался в сериалах.

Как пишет Super Express, смерть наступила 21 декабря в результате воспаления сердечной мышцы. Однако официально о причине пока не сообщалось (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Источник издания рассказал, что мужчина в тот день должен был идти на тренировку, но ему стало плохо дома. Именно там его и нашла девушка, которая вызвала скорую. Врачам не удалось спасти Королева.

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Yavp.pl уточняет, что Жора Королев родился 6 октября 1987 года в Одессе. С восьми лет он занимался танцами, а в 15 уже переехал в Германию, а оттуда – в Польшу.

В 2007-2008, а также 2016-2017 годах он участвовал в польском шоу "Танцы со звездами". Также он снимался в популярных в этой стране телесериалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в декабре после задержания полицией умер 38-летний гражданин Украины. правоохранители заверили, что не применяли силу. Точную причину смерти установят после вскрытия.