В Польше в хостеле нашли мертвой украинку: что известно

В Польше нашли мертвой 51-летнюю украинку. Тело без признаков жизни обнаружили в одном из хостелов в городе Страховице.

Происшествие случилось в понедельник, 11 октября, пишет местное издание Polsat News. Пресс-офицер полиции Павел Кусяк рассказал, что сообщение из хостела поступило утром.

На место выехала бригада скорой помощи и пыталась реанимировать женщину, однако безуспешно. На месте несколько часов работали правоохранители под контролем прокуратуры. Она устанавливает обстоятельства смерти гражданки Украины.

Офицер полиции отметил, что правоохранители не исключают, что смерти женщины мог кто-то поспособствовать. Однако ни он, ни прокуратура не уточнили детали происшествия. Тело украинки отправили на вскрытие. Украинские власти пока никак не комментировали ЧП.

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