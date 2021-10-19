В Польше в ДТП попал автобус с нелегалами, за рулем был водитель-украинец. Фото

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
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В Польше в ДТП попал автобус с нелегалами, за рулем был водитель-украинец. Фото

В Польше микроавтобус Mercedes с нелегальными мигрантами, который направлялся к западной границе страны, попал в аварию. Пострадали четыре человека. Еще одного разыскивают правоохранители.

За рулем транспортного средства находился гражданин Украины. Он попытался скрыться с места, однако его задержали, пишет польское издание RMF24.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 19 октября, на 122 км автомагистрали А2 за перекрестком Бук, возле города Новый Томышль (Великопольское воеводство). Всего в транспорте находились 15 человек, все они были без документов.

Авария произошла на 122 км трассы А2
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ДТП произошло за перекрестком Бук

Как пишет издание, микроавтобус использовался для доставки товаров и не был оборудован для перевозки людей. Четыре человека попали в больницу с травмами ног, груди и головы.

Четыре человека получили травмы

Предварительно установлено, что пассажиры собирались попасть в Германию. Большинство из них граждане Ирака и Турции.

ДТП в Польше

Как сообщал OBOZREVATEL, в населенном пункте Жгув возле Лодзи в Польше произошла трагическая авария, которая унесла жизни трех граждан Украины. Еще одна украинка была госпитализирована с места ДТП.

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