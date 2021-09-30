В Польше в ДТП погибли трое украинцев: авто разорвало на части. Фото

Вечером 29 сентября в населенном пункте Жгув у города Лодзи в Польше произошла трагическая авария, которая унесла жизни трех граждан Украины. Еще одна украинка была госпитализирована с места ДТП.

Об этом сообщает "Укринформ". По предварительной информации от полиции, двое из трех погибших, вероятно, были супружеской парой.

Известно, что четверо украинских граждан путешествовали на автомобиле BMW с регистрационными номерами Польши. Они проживали во Вроцлаве, крупнейшем архитектурном мегаполисе страны.

"Водитель во время движения на большой скорости не справился с управлением и налетел на столб линии электропередачи. Автомобиль разорвало на две части, пассажиры и сам шофер погибли на месте. Одна женщина была госпитализирована", – рассказала пресс-секретарь муниципальной полиции Йоанна Концка.

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Погибшим мужчинам было 23 и 25 лет, погибшей женщине – 23 года. Пострадавшей украинке 25 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области в ДТП попала маршрутка. В результате столкновения с двумя грузовиками погибли четыре человека в салоне микроавтобуса, семеро человек получили серьезные травмы.