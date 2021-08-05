В Польше столкнулись трамваи, более 30 пассажиров получили травмы. Фото и видео

В польском городе Познань на кольцевой развязке Староленка произошла авария с участием двух пассажирских трамваев. В результате ДТП пострадал 31 человек.

Об этом сообщает RMF. Шестеро пострадавших получили серьезные травмы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также от удара был заблокирован водитель одного из трамваев, его позднее освободили спасатели и доставили в больницу на медицинском вертолете.

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По словам медиков, все пострадавшие были в сознании. У некоторых переломы, а у остальных незначительные ушибы.

В полиции подчеркнули, что один трамвай врезался в заднюю часть второго. Уже установлено, что его водитель был в трезвом состоянии. Причины аварии устанавливаются.

Из-за ДТП было заблокировано движение транспорта.

Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше упал вертолет, на котором находились украинцы. Тогда пострадали двое наших граждан – женщина с дочерью, а также пилот. Позднее появилось видео момента крушения.