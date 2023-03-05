В Польше сожгли скорую, которую должны были передать для госпиталя в Харькове

В Польше полностью сгорела машина скорой помощи, которая должна была отправиться в украинский Харьков в составе гуманитарного конвоя фонда "Сила будущего". В местной полиции считают, что поджог был умышленным.

Видео дня

Об этом сообщило польское издание TVN24. Инцидент произошел в городе Радлов Малопольского воеводства вечером пятницы, 3 марта. Кроме уничтоженного автомобиля, еще один чуть не загорелся – он поврежден из-за высокой температуры горения соседней скорой. По делу задержан 35-летний мужчина.

Пресс-секретарь Тарнувской пожарной охраны Марчин Опиола сообщил, что охватившая пламя машина сгорела полностью и непригодна для использования. Остальные автомобили, вероятно, еще можно отремонтировать.

Издание отметило, что утром субботы, 4 марта, конвой из десяти автомобилей – шесть машин скорой помощи и четыре пикапа – должен был отправиться в Украину как гуманитарная помощь в результате войны, развязанной Россией. После пожара колонна сократилась до четырех машин скорой помощи и двух пикапов. Также в Украину отправились два грузовика с медицинским оборудованием.

Президент Фонда "Сила будущего" Диана Дембицка-Мончко прокомментировала ситуацию.

"Машины скорой помощи, которые мы должны были передать, очень нужны местным врачам и спасателям. Ночью я позвонила директору больницы в Харькове, куда должна была ехать скорая, и сказала, что машина сгорела. Он расплакался, он был разбит. Ситуация там действительно сложная. Я не знаю, почему кому-то понадобилось поджигать колонну с гуманитарной помощью", – отметила она.

В настоящее время фонд "Сила будущего" собирает деньги на покупку новой машины скорой помощи.

Напомним: ранее МК "Красный Крест" доставил оккупационным "властям" под Мариуполем компьютерную технику как "гумпомощь". Ее разгрузку показала в сети незаконная оккупационная "власть" поселка Мангуш Донецкой области.

"Красный Крест пробивает очередное дно в оккупированном Мариупольском районе", – прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Израиль выделит более 200 млн. долларов на развитие медицинской инфраструктуры в Украине. Он также будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи и помогать Киеву с разработкой разумной системы раннего предупреждения;

– рядом с населенным пунктом Валуйки Белгородской области в России внезапно скончался российский полковник Игорь Суворов. В последние часы своей жизни он сопровождал так называемый гуманитарный груз для десантников в квазиреспублике "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!