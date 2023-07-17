В Польше самолет упал на ангар, где люди скрывались от дождя: есть жертвы и пострадавшие. Фото

В Польше самолет Cessna при посадке при плохих погодных условиях упал на ангар с людьми. В результате происшествия погибли пять человек, еще десять получили ранения.

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Об этом сообщило польское издание Remiza. Инцидент произошел на аэродроме в селе Чрчинно в Новодвурском уезде.

Как сообщается, по неизвестным причинам самолет Cessna 208 Caravan врезался в ангар, в котором находились около 20 человек.

По предварительной информации, погибли 5 человек, борьба за жизнь еще нескольких пострадавших продолжается. В общей сложности получили ранения различной степени тяжести 10 человек.

Об этом сообщило воеводское управление Государственной пожарной службы в Варшаве и обнародовало соответствующее фото с места происшествия.

На место происшествия направили 16 пожарных подразделений, в том числе медицинский спасательный отряд из Варшавы WARSAW MEDYK.

Как сообщила Польскому радио Моника Новаковская-Брында из штаба Государственной пожарной службы, жертвами авиакатастрофы стали укрывшиеся в ангаре от непогоды люди.

"Известно, что любой человек, знающий, что приближается шторм, будет искать убежище в безопасном месте. К сожалению, этот ангар таким не оказался", – рассказала она.

Новаковская-Брында уточнила, что в самолете находились трое пилотов – один из них погиб, один пострадал, один невредим.

На вопрос, могла ли погода стать причиной крушения, она ответила: "мы можем назвать метеорологические условия как возможную причину".

Спасательная операция продолжается. В ней принимают участие четыре вертолета Польской медицинской авиаспасательной службы из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколува-Подляского. На месте работает 10 пожарных машин.

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