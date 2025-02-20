В Польше рухнули обломки ракеты Falcon 9 компании Илона Маска. Фото

На западе и севере Польши были обнаружены фрагменты обломков ракеты Falcon 9 компании Space X Илона Маска, запущенной 1 февраля с базы Ванденберг в Калифорнии. Однако Министерство обороны страны узнало о падении обломков спустя несколько часов после инцидента. Из-за этого в Польше разразился скандал между министерствами и Польским космическим агентством (POLSA).

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Об этом пишет издание RMF24. Отмечается, что сгоревшие в атмосфере остатки ракеты обнаружили в трех разных местах.

Первый фрагмент ракеты обнаружили 20 февраля около 09:20 на территории одного из предприятий в селе Коморники.

Впоследствии загадочный 1,5-метровый бак обнаружили в селе Веры. А еще в окрестности села Сливно прогуливавшаяся там женщина нашла обломки еще одного фрагмента.

Как отметили журналисты, в среду, 19 февраля, Польское космическое агентство сообщило Министерству обороны, что на территорию страны рухнули элементы американской ракеты. Однако информация о падении обломков ракеты была направлена на недействительную почту, поэтому об инциденте ведомству стало известно только по информации в СМИ.

В связи с этим Минобороны Польши обратилось в Министерство развития и технологий страны с требованием отреагировать на действия Польского космического агентства, которому ого подчиняется.

Затем Министерство развития и технологий РП сообщило, что требует от POLSA объяснений. В ведомстве также отметили, что необходимо улучшить процедуру информирования об инцидентах на территории Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января сверхмощная ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась и разлетелась в щепки во время тестового полета. Обломки ракеты после взрыва едва разминулись с самолетом.

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