В Польше рассказали, как осуществляется профилактика и борьба по преступлениям в сфере оборота наркотиков

Для борьбы с преступлениями в сфере оборота наркотиков в Польше было создано Национальное бюро по противодействию наркомании (NBDP)

Об этом директор Бюро Петр Яблонский рассказал на конференции "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье".

Так, по его словам, основными направлениями работы NBDP являются:

уменьшение спроса на наркотики;

минимизация вреда для здоровья, причиненного наркотиками;

предотвращение исключения из общества лиц, употребляющих наркотики.

Указано, что все это происходит на основе научных исследований, добрых практик с уважением к человеку, социальной справедливости и верховенства права.

Яблонский добавил, что Бюро отвечает за осуществление таких задач:

выполнение задач в сфере противодействия наркомании, заключающийся в делегировании и поддержке выполнения государственных задач, вместе с предоставлением субсидий для финансирования их выполнения на основании доверенности министра, уполномоченного по делам здравоохранения;

инициирование деятельности, направленной на ограничение употребления наркотических средств, психотропных веществ, их заменителей или новых психоактивных веществ;

инициирование, поддержка и проведение анализов и научных исследований наркомании, включая подготовку эпидемиологической оценки рисков, связанных с наркоманией;

инициирование работы над новыми законодательными решениями для противодействия наркомании;

периодическое оценивание программ профилактики, лечения, реабилитации и реадаптации с точки зрения эффективности в уменьшении употребления наркотических средств;

разработка стандартов в сфере профилактики зависимостей, а также лечения и реабилитации зависимых лиц;

организация и проведение тренингов для лиц, осуществляющих деятельность в области профилактики наркомании;

оказание профессиональной помощи субъектам, которые противодействуют наркомании;

сотрудничество с профильными международными организациями;

управление национальной информационной системой по противодействию употребления наркотиков;

другие задачи.

Кроме того, Яблонский рассказал, что в Польше недавно пересмотрели Национальную программу здоровья на 2021-2025 годы. Ее социальной целью является "увеличение количества лет, прожитых в здоровье и уменьшение социальных неравенств в здоровье".

Глава NBDP также рассказал о намерениях слияния польского агентства, которое занимается решением проблем, связанных с алкоголем (PAPRA) и проблем наркомании и поведенческой зависимости (KBPN) в одно учреждение Национальный центр противодействия зависимостям.

Кроме того, партнерами Бюро является государственная власть, органы местного самоуправления и неправительственные организации.

Также польское ведомство ведет информационную стратегию от ведения страниц в социальных сетях к изданию книг и брошюр. Кроме того, была создана национальная карта профилактики.