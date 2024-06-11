В Польше предупредили, что РФ может держать ядерное оружие под боком у ЕС: оккупанты в это время начали обучение с Беларусью

Нападение России на страны Европейского союза и НАТО является вполне вероятным сценарием. Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 11 июня. Он напомнил, что Россия уже неоднократно демонстрировала свое пренебрежение принципом неприкосновенности чужих границ.

"Если посмотреть на мир из Варшавы, то в 200 км к северу расположен российский анклав Калининград. Там находится 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз абсолютно вероятно", – заявил Сикорский.

В этом контексте министр напомнил о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.

Иногда они пролетают по нашей территории и возвращаются снова в Украину. Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. некоторые люди об этом думают", – заявил Сикорский.

Между тем, Россия 11 июня заявила, что ее войска с белорусскими военными начали второй этап учений по отработке развертывания тактического ядерного оружия. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что учения проводятся для поддержания готовности личного состава и техники для боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси.

Россия заявляет, что Соединенные Штаты и их европейские союзники подталкивают мир к границе ядерного противостояния, предоставляя Украине оружие в миллиарды долларов, часть которого используется для ударов по российской территории.

Таким образом, Кремль продолжает размахивать "красной кнопкой", как обезьяна гранатой, что является еще одним аргументом в пользу сказанных слов о российской угрозе главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Напомним, что страна-террористка Россия во время массированных ракетных обстрелов Украины уже неоднократно нарушала воздушное пространство Польши.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 29 декабря 2023 года в разгар массированной воздушной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши залетела российская ракета. Она залетела на расстояние до 40 км в глубь страны и находилась в Польше около 3 минут.

24 марта 2024 года в 5:23 утра одна из крылатых ракет, выпущенная ночью авиацией дальнего радиуса действия Российской Федерации, нарушила польское воздушное пространство. Это подтвердили военные страны-соседки Украины. В Варшаве рассказали, что объект влетел в польское пространство на высоте села Осердов (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.

В ответ МИД Польши вызвал российского посла "на ковер", но он проигнорировал это и покинул страну.