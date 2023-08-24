В Польше предупредили, чем может грозить гибель Пригожина

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий не стал предварительно радоваться сообщению о гибели главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, которая произошло накануне. По его мнению, армией российских наемников теперь будет командовать Кремль напрямую, а это не сулит никаких положительных изменений для соседних стран, включая, как Украину, так и Польшу.

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Слова политика передает польский новостной портал Onet. Моравецкий не стал комментировать, насколько вероятно, что смерть Пригожина не была предопределена заранее.

"Но теперь очевидно, что, под полным контролем Путина группа "Вагнера" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных движений в подрыве политики безопасности", – указал премьер-министр.

Моравецкий добавил, что Польша способна ответить на любые вызовы, которые повлечет за собой гибель Пригожина. Однако отныне регулярной армии и пограничным службам стоит усилить меры безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии западных СМИ, Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, в котором летел Пригожин. Так он попытался восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание "вагнеровцев" 24 июня.

После крушения бизнес-джета остатки "вагнеровцев" стремительно покидают территорию Беларуси, где проживали в разбитом лагере пару последних месяцев. Колонны наемников движутся в сторону России, но беларусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники боевиков.

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