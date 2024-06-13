В Польше ответили, готовы ли предоставить Украине системы Patriot

Польша не собирается передавать Украине свои системы Patriot. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера считает, что Польше самой нужна защита, поскольку во время полномасштабной войны ее воздушное пространство было нарушено трижды, что привело к человеческим жертвам.

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Об этом чиновник заявил в эфире Radio ZET. Он отметил, что "перемещение всей батареи Patriot очень опасно" и это может ухудшить безопасность Польши.

Яцек Севера уже сделал запрос на встречу с американским коллегой для обсуждения этого вопроса, поскольку поступающая из Вашингтона информация вызывает у него определенную обеспокоенность.

"Я попросил о встрече с моим коллегой, чтобы мы могли обсудить этот вопрос. Перемещение всей батареи Patriot очень опасно и безопасность Польши снижается", – заявил Яцек Севера.

Глава Бюро национальной безопасности добавил, что через Польшу проходит большая часть военной помощи, и во время полномасштабной войны в Украине воздушное пространство страны было нарушено, по крайней мере, трижды, что привело к гибели двух граждан Польши. Поэтому он подчеркнул, что Польше также необходима защита инфраструктуры и укрепление собственных военных формирований от возможной агрессии.

"Мы — страна, которая имеет решающее значение для обеспечения не только Украины, но и сдерживания, подготовки к возможной обороне на восточном фланге. Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты собственной группировки, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск", – подытожил Яцек Севера.

Ранее сообщалось, что у Германии нет возможности передать Украине дополнительные установки Patriot. Уже сейчас ФРГ передала Киеву три системы ПВО Patriot, составляющие четверть ее собственного запаса таких вооружений. Одна из них будет доставлена ​​в ближайшее время.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной ракетной системы Patriot. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе: система находится в Польше.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.