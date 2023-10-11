В Польше хотят проверить компанию Alfa, сорвавшую поставки для Минобороны Украины на 3,5 млрд грн

В Польше намерены проверить качество работы предприятия Alfa, которое, по информации украинских и польских СМИ, сорвала многомиллионные контракты на поставку гаубиц, боеприпасов, касок и бронежилетов для Вооруженных Сил Украины. Киев заключал договоры с Alfa с весны прошлого года, общая сумма предоплаты составила почти $92 млн, но свои обязательства фирма не выполнила вообще.

Инициативу расследования выдвинул представитель незарегистрированной в Польше партии "Кукиз'15" Ярослав Сачайко, который впрочем, намерен баллотироваться в Сейм от политической силы "Право и справедливость". Об этом сообщило издание Do Dzery.

Политик обратился к польскому Минобороны с официальным запросом, чтобы получить сведения, получала ли Alfa заказы для армии Польши, и выполнила свои обязательства. От результатов зависит вероятность дальнейшего отзыва лицензии на торговлю оружием.

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"Ситуации, при которых польские компании не выполняют заключенные с украинской стороной контракты на поставку техники и вооружения, особенно важные для эффективного ведения оборонной деятельности украинской армией, несомненно, вредят отношениям между Польшей и Украиной", – резонно рассуждает Сачайко.

В свою очередь, представители фирмы Alfa отрицают обвинения в свой адрес со стороны журналистов, но не подают в суд иски о защите собственной репутации. Они ограничились короткой заметкой на своем официальном сайте.

"Заявляем, что в статье, опубликованной 28 августа 2023 года о предполагаемых долгах компании Alfa, содержится ряд ложных сведений и инсинуаций, направленных на дискредитацию нашего предприятия", – резюмировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское Минобороны требует у хорватской компании вернуть предоплату в размере $36,6 млн за боеприпасы, которые, так и не были поставлены в нашу страну. Контракт с "WDG Promet" был заключен еще в декабре 2022 года, но Киев по-прежнему слушает отговорки.

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