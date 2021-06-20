В Польше эвакуаторы с танками попали в ДТП и загорелись. Фото и видео

В Польше 19 июня на трассе возле Щецина попали в аварию два эвакуатора и платформы с военной техникой. В результате их столкновения вспыхнул сильный пожар, в котором сгорели танки.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. Об этом сообщило местное издание Wszczecinie, а очевидцы поделились кадрами с места ЧП (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте новость до конца).

Эвакуаторы и платформы перевозили боевые танки Т-72М1. В сети опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов, во время аварии. Но пожарные поспешили заверить, что это были не боеприпасы.

Видео дня

Отмечается, что тяжелая боевая техника перевозилась на грузовиках без боеприпасов. В результате ЧП горели шины.

Во время инцидента на автомагистрали движение в сторону границы было заблокировано.

"А после ликвидации пожара водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", – процитировало Interia слова представителя пожарной команды в Щецине Францишека Голынского.

Канал TVN24 добавил, что причины происшествия выясняют представители военной полиции. По предварительным данным, якобы один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, другой наехал на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пассажирский самолет Wizz Air с 150 пассажирами совершил аварийную посадку, не долетев до Запорожья. У борта, летевшего из Катовице (Польша) возникла неисправность с шасси.