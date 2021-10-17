В Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла 19-летняя девушка. Фото

В Польше ночью в субботу, 16 октября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Будзехув – Ясень. Автомобиль Nissan, в котором находились граждане Украины, слетел с дороги и перевернулся.

Жертвой аварии стала 19-летняя девушка, пишет местное издание Gazeta Lubuska. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но травмы оказались несовместимыми с жизнью (чтобы посмотреть фото с места ДТП, доскролльте страницу до конца).

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Погибшая была пассажиркой транспортного средства, которым управлял 31-летний украинец. Внезапно машина выехала на встречную полосу движения, а после оказалась в канаве.

Сообщается. что в авто помимо них было еще несколько человек. Они не получили серьезных травм.

Причина, по которой произошла авария, на данный момент неизвестна. Правоохранители выясняют все детали происшествия. На месте ДТП также работали волонтеры, спасатели, врачи и представители дорожной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП погибли двое молодых украинцев, им было 20 и 22 года, парни приехали в страну на заработки. Все подробности о трагедии читайте в нашем материале по ссылке.