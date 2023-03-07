В Польше анонсировали отправку Украине еще 10 танков Leopard 2: названы сроки
На этой неделе Польша передаст Украине еще одну партию Leopard 2. Речь идет об оставшихся 10 из 14 обещанных немецких боевых танков.
Об этом 7 марта заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Sky News. "Четыре (танка Leopard 2. – Ред.) уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе", – сказал он журналистам в Варшаве перед вылетом в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны ЕС.
Кроме того, как сообщает Bloomberg, Блащак заявил о готовности Польши создать центр технического обслуживания для украинских "леопардов".
Глава минобороны Польши ожидает, что его коллега в Германии Борис Писториус убедит промышленность страны поставлять запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставить Украине. Отсутствие запчастей вызвало противоречия между правительствами в Варшаве и Берлине.
"Основная проблема – нехватка запасных частей. Надеюсь на прорыв", – сказал Блащак.
Напомним, в январе Польша пообещала передать Украине дополнительные 60 танков. 30 из них – польские PT-91 Twardy. Всего западные союзники пообещали Киеву более 300 танков.
Как сообщал OBOZREVATEL, первые четыре танка Leopard 2 прибыли в Украину в годовщину масштабного вторжения РФ 24 февраля. Партию передал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита в Киев.
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