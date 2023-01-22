В Польше аномальные снегопады: погибло 2 человека, 300 тыс. людей остались без электричества. Фото

Польшу постигла непогода. В стране зафиксированы аномальные снегопады. В результате обилия осадков есть жертвы.

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Как сообщает Еuronews, из-за непогоды на дорогах погибло 2 человека. В то же время, 300 тысяч людей остались без электричества (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В стране задержки поездов, а спасатели совершили больше 2600 выездов.

При этом, очень часто ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния транспортных путей. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.

Кроме того, непогода задела и другие страны. К примеру, в Сербии, Боснии, Черногории, Косова и Албании идут проливные дожди. Осадки уже привели к увеличению уровня воды в местных реках.

Близ Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах. Это привело к затоплению сельскохозяйственных угодей.

В Албании ситуация настолько сложная, что там к ликвидации последствий непогоды подключены военные.

Также отмечается, что во многих районах упала температура, в итоге дождь сменился снегом, что вызвало повреждения электросетей.

Есть и проблемы с питьевой водой. Десятки людей уже эвакуировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Рождества на США и Канаду обрушился "бомбовый циклон". Страшная непогода уже унесла жизни по меньше мере 28 человек.

Также OBOZREVATEL писал, что недавно в двух районах Волынской области из-за снегопадов и оледенения многие населенные пункты остались без электроснабжения. Непогода привела к массовому обесточиванию в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов.

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