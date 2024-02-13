В половине провинций Аргентины обнаружили лихорадку Денге: почти 30 случаев закончились смертью

В более чем половине провинций Аргентины обнаружены больные лихорадкой Денге. Зарегистрировано около 40 тысяч случаев этого заболевания по стране.

Для 29 человек болезнь стала летальной. Подробности сообщает Xinhua.

Издание, ссылаясь на сообщение Министерства здравоохранения Аргентины, отмечает, что по состоянию на понедельник, 12 февраля, больные лихорадкой Денге обнаружены в 14 из 24 провинций страны. В общей сложности зарегистрировано 39 544 случая, 29 человек уже умерли.

"Циркуляция вируса" фиксируется во всех провинциях в центре и северо-востоке, а также в пяти на западе Аргентины.

"Согласно Национальному эпидемиологическому бюллетеню министерства, по состоянию на начало февраля 36 765 случаев были местными, 1813 были завезены, а 966 еще исследуются", – говорится в сообщении.

Лихорадка Денге – это вирусная инфекция, передающаяся людям через укусы комаров. В большинстве случаев она проходит бессимптомно. Если же симптомы проявляются, то больной страдает от высокой температуры, болей в мышцах или суставах, тошноты и появления сыпи. Большинство больных испытывают облегчение через 1-2 недели, однако у части развивается тяжелая форма лихорадки Денге, которая может привести к смерти человека.

Напомним, в декабре по Аргентине пронесся мощный ураган. Он обрушил крышу спортивного клуба во время соревнований.

Всего в результате урагана, который сносил на своем пути все, погибли 14 человек, скорость ветра достигала 150 км в час.