'В полном объеме все не может быть': американский полковник объяснил, почему США не передают Украине F16

Министерство обороны США не может оперативно передать Украине истребители F-16, которые необходимы Украине для успешного контрнаступления, поскольку это создаст дефицит поставки средств обороны. Партия самолетов требует больше финансовых растрат, чем выделило американское правительство на военную помощь Киеву.

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Об этом заявил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью агентству РБК-Украина. Он подчеркнул, что основной ресурс Пентагона сейчас направлен на своевременную поставку систем ПВО и боевых снарядов.

"Нам выделено определенное количество ресурсов в Украине, а F-16 очень дорогие. У россиян более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность обеспечить украинцев таким же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам позволило наше правительство в настоящее время", – сказал он.

F-16 – американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым боевым самолетом и пользуется успехом на международном рынке вооружений в 25 государствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам активно обсуждает с США, Данией и Британией передачу Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что нужно помочь нашей стране в борьбе с агрессором.

В то же время, по словам президента Зеленского, наши Воздушные силы могут получить современные западные истребители уже после начала контрнаступления украинских войск. Как правило, союзники передают Киеву оружие после успешных действий ВСУ на поле боя.

"Сначала мы идем вперед, показываем, что за три дня нас нельзя захватить, потом нам дают какое-то оружие. После этого мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию, происходит по-разному. Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", – убежден гарант.

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