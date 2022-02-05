В Перу разбился туристический самолет: никто не выжил. Фото

В Перу потерпел крушение легкий самолет, перевозивший туристов для экскурсии по линиям Наски в пустыне. Вследствие ЧП все семь человек на борту погибли.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Среди погибших были три голландских туриста, два чилийских туриста и два члена экипажа из Перу.

В частности, самолет Cessna 207 потерпел крушение в районе аэропорта Мария Райхе в городе Наска. Глава полиции города, командир Эдгар Эспиноза, заявил, что судно загорелось после удара о землю.

Причину аварии будут устанавливать правоохранители.

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Линии Наски - одна из самых популярных туристических достопримечательностей Перу, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В пустыне находятся сотни гигантских геоглифов, которым более 2000 лет. На них изображены животных, растения, воображаемых существ и геометрические фигуры.

Считается, что они выполняли ритуальные астрономические функции или служили календарем. Большинство из них видно только с неба. Этот регион площадью 400 квадратных километров охраняется.

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