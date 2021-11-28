В Перу произошло мощное землетрясение, повреждено историческое здание. Фото и видео

Север Перу 28 ноября всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Это привело к разрушениям зданий, в том числе исторической церкви..

Подземные толчки были зафиксированы в 05:52 по местному времени (10:52 по Гринвичу). Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает ABS News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 112 километров и в 45 километрах к северу от прибрежного города Барранка, где проживает около пяти тысяч человек.

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По данным местных СМИ, в результате ЧП обрушилась 14-метровая башня церкви, расположенной в комплексе, возведенном еще в XVI веке. На кадрах в сети видно, как этот старейший католический храм в регионе Амазонки превратился в груду камней.

Также очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры повреждений в других местах. Отмечается, что землетрясение ощущалось также в Колумбии.

Национальный институт гражданской обороны Министерства обороны в Перу не сообщил о случаях травмирования людей в результате землетрясения.

По словам специалистов, землетрясения – привычное явление в Перу, что входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где происходит 85% сейсмической активности планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября землетрясение силой 5,1 балла было зафиксировано в Турции. В результате ЧП повредилось несколько заброшенных зданий, о травмах и жертвах информация не поступала.